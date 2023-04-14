Вингер Динамо отметился первым результативным действием за клуб спустя три года после перехода

Бенито пришлось долго ждать своего дебютного ассиста за киевлян.

В рамках двадцать первого тура УПЛ Динамо встречается с Рухом.

В первом тайме киевляне открыли счет благодаря усилиям Владислава Ваната. Ассистом на украинца отметился нигериец Бенито.

Для вингера это стало первым результативным действием в футболке киевян, хотя трансфер игрока случился еще в 2020 году.

После завершения первого тайма счет в матче - 1:1. За Рух сравнял счет Алексей Довгий.

На ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Рух.