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Металлист - Верес 5:5 видео голов и лучших моментов матча 15.04.23

Представляем вашему вниманию обзор поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 17:48
Металлист и Верес завершили матч безумной ничьей / nkveres.com
Металлист и Верес завершили матч безумной ничьей / nkveres.com

В субботу, 15 апреля, Металлист в Ужгороде принимал Верес в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Команды устроили на поле безумную перестрелку с невероятным количеством голов, завершив противостояние сверхрезультативной ничьей 5:5.

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К десятой минуте матча номинальные хозяева поля вели с преимуществом в два мяча после точных ударов Картушова и Пороха, но к середине первого тайма гостям удалось отыграться. Тем не менее практически сразу же харьковская команда вышла вперед усилиями Прядуна. Вскоре Хондак снова выровнял положение, но на перерыв его команда все же ушла в роли догоняющих - отличился Бойчук.

Во второй половине встречи уже Верес вырвался вперед, после того как дубли оформили Шарай и Близниченко. Однако под конец поединка Наумец установил окончательный ничейный результат.

Вашему вниманию видео всех голов матча Металлист - Верес в 21-м туре УПЛ:

Металлист - Верес 5:5

Голы: Картушов, 6, Порох, 10, Прядун, 25, Бойчук, 38, Наумец, 82 - Близниченко, 18 (пен.), 59 (пен.), В. Шарай, 23, 55, Хондак, 36.

Металлист: Ермолов - Коралл, Порох, Мизюк, Романюк - Панасенко (Наумец, 65), Ралюченко, Чидомере (Чайковский, 46) - Бойчук, Прядун, Картушов (Демченко, 74).

Верес: Когут - Пасич, Хондак, Вовченко, Гагун - Курко, Клец, В. Шарай, С. Шарай, Близниченко (Дахновский, 79) - Гайдучик (Шестаков, 76).

Предупреждения: Мизюк, Романюк, Чайковский - Когут, Дахновский, Гагун.

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Металлист - Верес 5:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Металлист - Верес 5:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины

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