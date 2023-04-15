Кучер - о поражении в матче против Зари: Не думаю, что надо посыпать голову пеплом

В рамках двадцать первого тура чемпионата Украины Днепр-1 уступил Заре со счетом 2:1.

Коуч днепрян Александр Кучер высказался о поражении от луганчан.

По словам украинского специалиста, после этого матча не стоит думать, что все пропало.

"Начало было за Зарей, они были более агрессивными, нам где-то внимания не хватало. После этого ребята очень хорошо заиграли, были хорошие моменты в первом тайме и мы должны были забивать.

Во втором тайме, те ошибки, которые мы сделали... Нельзя так делать. Если мы хотим за что-то бороться, то не имеем права так ошибаться возле своей штрафной площадки.

Сыграло ли свою роль поле? Конечно, когда поле едет, то оно не дает играть в тот футбол, который хочется. Но мы были в равных условиях, и списывать на это я не вижу никакого смысла.

Мы проиграли сегодня, но я не думаю, что надо голову пеплом посыпать", - сказал наставник "спортклубовцев".

После этого поражения Днепр-1 отстает от Шахтера на 4 пункта.