Ворскла все же вырвала победу у Черноморца

В воскресенье, 16 апреля, полтавская Ворскла отправилась в Одессу в гости к местному Черноморцу.

Напряженная борьба завладела полем с первых же минут матча. Обмениваясь атаками с хозяевами, Ворскла чуть было не открыла счет, но мяч попал в перекладину. В концовке тайма полтавчане имели еще пару моментов, но немного не хватило удачи.

Во втором тайме команды показали более сосредоточенную игру, стало больше острых полумоментов, но до настоящей опасности не доходило. Лишь на 85-й минуте удача наконец улыбнулась Ворскле - Сефери попал точно в нижний угол. В итоге Черноморец падает в упор к зоне вылета.

Статистика матча Черноморец - Ворскла 21-го тура УПЛ

Черноморец - Ворскла 0:1

Гол: Сефери, 85

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 5 - 6

Удары в створ: 1 - 4

Атаки: 76 - 70

Черноморец: Паст - Путря, Салюк, Гучек, Брагару - Васильев, Политыло (Ермаков, 46) - Бадибанга (Авагимян, 75), Кузык, Алефиренко - Юсов (Войтиховский, 40)

Ворскла: Исенко - Пердута, Чеснаков, Кравец, Бацула - Павлюк, Скляр - Олейник (Яворский, 88), Челядин (Фелипе, 68), Степанюк - Сефери

Предупреждения: Васильев, 30, Войтиховский, 90+2 - Бацула, 45, Чеснаков, 51, Павлюк, 59, Олейник, 64.