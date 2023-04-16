iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ворскла все же вырвала победу у Черноморца

Полтавчане использовали всю свою удачу.
Сегодня, 17:01
Черноморец - Ворскла / upl.ua
Черноморец - Ворскла / upl.ua

В воскресенье, 16 апреля, полтавская Ворскла отправилась в Одессу в гости к местному Черноморцу.

Напряженная борьба завладела полем с первых же минут матча. Обмениваясь атаками с хозяевами, Ворскла чуть было не открыла счет, но мяч попал в перекладину. В концовке тайма полтавчане имели еще пару моментов, но немного не хватило удачи.

Во втором тайме команды показали более сосредоточенную игру, стало больше острых полумоментов, но до настоящей опасности не доходило. Лишь на 85-й минуте удача наконец улыбнулась Ворскле - Сефери попал точно в нижний угол. В итоге Черноморец падает в упор к зоне вылета.

Статистика матча Черноморец - Ворскла 21-го тура УПЛ

Черноморец - Ворскла 0:1
Гол: Сефери, 85

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 5 - 6
Удары в створ: 1 - 4
Атаки: 76 - 70

Черноморец: Паст - Путря, Салюк, Гучек, Брагару - Васильев, Политыло (Ермаков, 46) - Бадибанга (Авагимян, 75), Кузык, Алефиренко - Юсов (Войтиховский, 40)

Ворскла: Исенко - Пердута, Чеснаков, Кравец, Бацула - Павлюк, Скляр - Олейник (Яворский, 88), Челядин (Фелипе, 68), Степанюк - Сефери

Предупреждения: Васильев, 30, Войтиховский, 90+2 - Бацула, 45, Чеснаков, 51, Павлюк, 59, Олейник, 64.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец ворскла

Статьи по теме

УПЛ: Шахтер сыграет со Львовом, Черноморец примет Ворсклу УПЛ: Шахтер сыграет со Львовом, Черноморец примет Ворсклу
Черноморец в меньшинстве не удержал победу над Александрией Черноморец в меньшинстве не удержал победу над Александрией
Ворскла потеряла на месяц ключевого полузащитника Ворскла потеряла на месяц ключевого полузащитника
Холлоуэй вошел в историю UFC, нанеся рекордное количество акцентированных ударов за карьеру Холлоуэй вошел в историю UFC, нанеся рекордное количество акцентированных ударов за карьеру
Помочь журналистам

Видео

Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Робертсон легко одолел китайского соперника
просмотров

Последние новости

ММА18:54
Холлоуэй вошел в историю UFC, нанеся рекордное количество акцентированных ударов за карьеру
Киберспорт18:39
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Европа18:26
Фанаты во время матча чемпионата Франции показали необычный перфоманс, оголив ягодицы
18:08
Чемпионат мира по снукеру-2023: Робертсон легко одолел китайского соперника
Европа17:55
Арсенал без Зинченко упустил победу над Вест Хэмом, лидируя в два гола
ММА17:25
Джонс может завершить карьеру после боя с Миочичем
Украина17:01
Ворскла все же вырвала победу у Черноморца
Европа16:29
Иммобиле все же получил травмы после столкновения с трамваем
Украина15:57
Шахтер уверенно второй раз за неделю обыграл Львов
Европа15:20
Зинченко пропустит матч против Вест Хэма
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK