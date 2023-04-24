iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Нам или Динамо? Комментатора матча Динамо – Шахтер обвинили в заангажированности

Игорь Цыганик открыто болеет за Динамо?
Сегодня, 10:14
Игорь Цыганык / https://www.instagram.com/cyganyk/
Игорь Цыганык / https://www.instagram.com/cyganyk/

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык работал на матче Динамо – Шахтер, который закончился вничью 1:1.

Во время поединка в один момент комментатор делился мыслями, как следует играть киевской команде, которая на тот момент уступала в счете и сказал: "Нам нужно выходить (со своей половины поля), нужно отбирать мяч".

Эти слова поставили под сомнение "нейтральность" журналиста по отношению к командам-участницам матча.

Прокомментировал данный эпизод представитель донецкого клуба Олег Барков: "Общенациональный канал. Понимаю теперь, почему вчера многие болельщики, не только Шахтера, смотрели матч без звука".

Читай также: "Все забыли, что футбол - это зрелище": Реакция Сети на ничью в матче Динамо - Шахтер

С другой стороны, некоторые считают, что Цыганык просто "проглотил" несколько букв в слове "Динамо".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Игорь Цыганык Шахтер Донецк

Статьи по теме

Экс-игрок Динамо и сборной Украины гневно отреагировал на получение второй повестки в армию Экс-игрок Динамо и сборной Украины гневно отреагировал на получение второй повестки в армию
УПЛ: Металлист 1925 обыграл Львов, Черноморец взял верх над Кривбассом УПЛ: Металлист 1925 обыграл Львов, Черноморец взял верх над Кривбассом
Карри допустил грубую ошибку, которая едва не стоила Уорриорз победы над Сакраменто Карри допустил грубую ошибку, которая едва не стоила Уорриорз победы над Сакраменто
"Многие получат этот поединок мечты": Уайлдер - о бое с Джошуа "Многие получат этот поединок мечты": Уайлдер - о бое с Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Наполи 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Серии А
Ювентус - Наполи 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

НБА10:47
Карри допустил грубую ошибку, которая едва не стоила Уорриорз победы над Сакраменто
Бокс10:30
"Многие получат этот поединок мечты": Уайлдер - о бое с Джошуа
Украина10:14
Нам или Динамо? Комментатора матча Динамо – Шахтер обвинили в заангажированности
Другие10:05
Украинец Новиков вошел в тройку сильнейших людей в мире
Украина10:03
Экс-игрок Динамо и сборной Украины гневно отреагировал на получение второй повестки в армию
Другие страны09:50
Новая профессия: Роналду испытал себя в роли фотографа
Европа09:31
Два игрока Баварии побывали в раздевалке Милана после матча с Лечче
Бокс09:30
Майки Гарсия изъявил желание, чтобы Ломаченко провел бой с Гарсией или Дэвисом
Европа09:10
Нападающий Реала покинет клуб летом на правах свободного агента
НБА08:47
Плей-офф НБА: сенсации и победы в четвертых матчах первого раунда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK