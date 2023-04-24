Нам или Динамо? Комментатора матча Динамо – Шахтер обвинили в заангажированности

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык работал на матче Динамо – Шахтер, который закончился вничью 1:1.

Во время поединка в один момент комментатор делился мыслями, как следует играть киевской команде, которая на тот момент уступала в счете и сказал: "Нам нужно выходить (со своей половины поля), нужно отбирать мяч".

Эти слова поставили под сомнение "нейтральность" журналиста по отношению к командам-участницам матча.

Прокомментировал данный эпизод представитель донецкого клуба Олег Барков: "Общенациональный канал. Понимаю теперь, почему вчера многие болельщики, не только Шахтера, смотрели матч без звука".

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С другой стороны, некоторые считают, что Цыганык просто "проглотил" несколько букв в слове "Динамо".