"Все забыли, что футбол - это зрелище": Реакция Сети на ничью в матче Динамо - Шахтер

Киевская и донецкая команды не определили сильнейшего в принципиальном противостоянии.

В субботу, 22 апреля, киевское Динамо принимало на своем поле донецкий Шахтер в центральном матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Принципиальные соперники не смогли определить победителя, завершив поединок ничейным результатом 1:1. В начале матча "горняки" сумели выйти вперед после дальнего удара Тараса Степаненко и неудачной игры голкипера Руслана Нещерета, а ближе к концу встречи Александр Андриевский отлично исполнил штрафной, восстановив равновесие.

ISPORT предлагает вашему вниманию реакцию болельщиков на ничью в матче между Динамо и Шахтером.

Ларіса Момотенко

"Дякую Динамо,ви сьогодні молодці"

Oleh Vyshnevetskyi

"На головний матч туру, це було не схоже! Схоже всі забули, що футбол це видовище, а не робота, яку гравцям доводиться виконувати!"

Михаил Селезнев

"Але як можна такі голи пропускати, прямо по центру воріт та ще й з такої відстані!!!"

maks_kovtsun

"Цей Шахтар ми мали перемагати, але тут скаржитися не хочеться! Показали характер Треба готуватися до слідуючого сезону"

_dimanesik_

"З сильнішими Динамо грає сильно,а аутсайдер возить"

Олег Соловей

"Немає Шахтаря, за який вболіваю з п'яти років, немає"

Artem Osadchyi

"Що це було у другому таймі? Гра на утримання рахунку. Зобов'язані були обігрувати таке Динамо"

Лидия Ипатова

"Ні емоцій, ні радості...пустота..."

Коля Кубов

"На полі були команди які за день грали уже третій матч підряд і без переривів спати можна було"

Утянский Анатолий

"Лучше смотреть Английскую премьер лигу!"

Serega Marchenko

"На жаль в нинішніх реаліях команди мертві…. І матч рівня 1-і ліги….."

mr.andreichik

"Игра ужас, будто Львов-Минай. Динамо мертвое, но смогли дожать, а Шахтер не понятно зачем сидели по счету играть, идиотская игра абсолютно, замены тоже бред"

khoartman

"Ніякий шахтар. Дякуйте фортуні за гол Степаненка"

javarumba

"Браво Йовечивич. Продолжай дальше играть Траоре-Сикан. Позорище, не чемпионская игра. Сомневаюсь на победы с Зарей и Днепром"

nazzarys

"Погана гра. Повертайте Мудрика"

Vlad Sv

"Матч рівня півфіналу ліги чемпіонів! Це фантастично!"

Андрій Лопатовський

"ВИПУСКАЙТЕ БАНГУРУ!"

Ярослав Штоковецкий

"чому Кияни грають так пасивно, наче вони виграють?"

Daniel Ovetsky

"Сидорчук напоминает Каземиро"

Vlad Kostuchenko

"Блин, даже дно иногда забивает. Приятно удивлен"

Салокин Салокин

"раз в жизни и Андриевский стреляет"

Yarik Yarik

"Гармаш по ночам у ві сні згадує своїх партнерів з яким він починав в Динамо, і зі сльозами на очах йде до теперішнього Динамо"

Yuriy

"це дворовий футбол"

Салокин Салокин

"коли в Динамо прийде тренер який прибере нафиг Сидорчука?"

Yarik Yarik

"От би заплющити очі, відкрити і щоб всі трибуни були заповнені в щент! ехх.. "

О Царенко

Ruslan Teana

"это что за мальчик в белых трусиках бегает по полю????"

Igor Toprykin

"два удара, два гола, красота"

Борис Усиков

"Динамо поинтереснее смотрелось весь матч"

TW Art&Гарт

"Проти степаненка неможна зіграти грубо.. Він сам собі феномен грубощів"

Daniel Ovetsky

"Гармаш грає як Бруно Фернандеш"

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023.