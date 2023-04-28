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Шовковский: Постоянно были на связи с главным тренером, менять систему подготовки невозможно

Исполняющий обязанности наставника Динамо оценил дебютную победу во главе команды.
Сегодня, 18:32
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев

Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Александр Шовковский подытожил матч 23-го тура украинской Премьер-лиги против Металлиста.

Украинский специалист заменил во главе "бело-синих" Мирчу Луческу, у которого возникли проблемы со здоровьем, и в дебютном поединке под его руководством команда одержала победу со счетом 3:1.

"Когда ты играл, ты отвечал за свои действия, отвечал в определенной степени за настроение. Имея за плечами большой опыт, ты чувствуешь, каким образом ты можешь влиять на коллектив, на команду, на игроков. Ты должен быть уверен в себе. В принципе, такая же уверенность должна исходить и от тренера. Но в первую очередь я хочу отметить то, что у нас есть главный тренер. К сожалению, так случилось, что у него возникли проблемы со здоровьем. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления и хотим, чтобы операция прошла без каких-либо осложнений.

Относительно моего первого опыта в качестве руководителя команды - мы постоянно были на связи с главным тренером. Есть система подготовки, которая не меняется, изменять ее ни в коем смысле невозможно. Все происходит так, как планировалось.

Все, в принципе, было нормально. Мы контролировали игру, хоть не все удавалось. У нас были моменты в первом тайме, которые мы должны реализовывать. Понимали за счет чего будет играть наш соперник. Несколько острых выпадов мы пропустили. Потом мы забили два мяча, и вроде бы все должно быть замечательно. Но дальше была досадная ошибка, и команда растерялась.

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Будем разбираться, почему так вышло. Проблема не в том, что кто-то ошибся, и мы пропустили гол. Ошибаются все. Проблема в том, что после гола мы почему-то растерялись. После того как пропустили, начался сумбур, который длился до третьего забитого мяча.

Индивидуальное мастерство должно быть всегда и повсюду. И в обороне, и в атаке, и в передачах мяча. Мы отмечали, говорили игрокам, что не сможем забить гол, если не будем бить по воротам. Сегодня дальние удары привели к первому голу, а затем хорошие комбинации помогли нам забить второй и третий мяч", - приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Металлист - Динамо (1:3).

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