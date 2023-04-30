Антюх стал автором 750-го гола Зари в чемпионатах Украины

Луганчане забили исторический гол в ворота того клуба, который чаще всех от них страдал.

В субботу, 29 апреля, состоялся матч 23-го тура УПЛ, в котором луганская Заря обыграла одесский Черноморец со счетом 3:1.

Второй гол "черно-белых", который забил Денис Антюх, стал для луганского клуба историческим.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, этот гол стал для Зари 750-м в рамках чемпионатов Украины.

Автором самого первого гола луганчан в высшем украинском дивизионе стала легенда не только Зари, но и Черноморца Тимерлан Гусейнов, который 27 марта 1992 года в Луганске на Авангарде на 8-й минуте открыл счет в матче против Нефтяника (Ахтырка).

За все эти годы "черно-белые" отметились в воротах 43-х клубов. Примечательно, что чаще всех от луганчан страдал как раз-таки Черноморец (52 гола).

Клубы с наибольшим количеством пропущенных голов от Зари в чемпионатах Украины (1992 – 29.04.2023):

Черноморец - 52 гола Карпаты - 47 Мариуполь - 44 Динамо - 42 Ворскла - 41 Волынь - 39 Шахтер - 35 Олимпик - 31 Металлург З - 29 Днепр - 29 Металлист - 29 Таврия - 29

Луганская Заря продолжает преследовать Днепр-1 в гонке за второе место УПЛ: команда Патрика ван Леувена отстает от днепрян на два очка, сыграв на один матч больше.