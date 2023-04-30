Антюх стал автором 750-го гола Зари в чемпионатах Украины
В субботу, 29 апреля, состоялся матч 23-го тура УПЛ, в котором луганская Заря обыграла одесский Черноморец со счетом 3:1.
Второй гол "черно-белых", который забил Денис Антюх, стал для луганского клуба историческим.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, этот гол стал для Зари 750-м в рамках чемпионатов Украины.
Автором самого первого гола луганчан в высшем украинском дивизионе стала легенда не только Зари, но и Черноморца Тимерлан Гусейнов, который 27 марта 1992 года в Луганске на Авангарде на 8-й минуте открыл счет в матче против Нефтяника (Ахтырка).
За все эти годы "черно-белые" отметились в воротах 43-х клубов. Примечательно, что чаще всех от луганчан страдал как раз-таки Черноморец (52 гола).
Клубы с наибольшим количеством пропущенных голов от Зари в чемпионатах Украины (1992 – 29.04.2023):
- Черноморец - 52 гола
- Карпаты - 47
- Мариуполь - 44
- Динамо - 42
- Ворскла - 41
- Волынь - 39
- Шахтер - 35
- Олимпик - 31
- Металлург З - 29
- Днепр - 29
- Металлист - 29
- Таврия - 29
Луганская Заря продолжает преследовать Днепр-1 в гонке за второе место УПЛ: команда Патрика ван Леувена отстает от днепрян на два очка, сыграв на один матч больше.