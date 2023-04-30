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Антюх стал автором 750-го гола Зари в чемпионатах Украины

Луганчане забили исторический гол в ворота того клуба, который чаще всех от них страдал.
Сегодня, 13:46
Денис Антюх в матче с Черноморцем / УПЛ
Денис Антюх в матче с Черноморцем / УПЛ

В субботу, 29 апреля, состоялся матч 23-го тура УПЛ, в котором луганская Заря обыграла одесский Черноморец со счетом 3:1.

Второй гол "черно-белых", который забил Денис Антюх, стал для луганского клуба историческим.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, этот гол стал для Зари 750-м в рамках чемпионатов Украины.

Автором самого первого гола луганчан в высшем украинском дивизионе стала легенда не только Зари, но и Черноморца Тимерлан Гусейнов, который 27 марта 1992 года в Луганске на Авангарде на 8-й минуте открыл счет в матче против Нефтяника (Ахтырка).

За все эти годы "черно-белые" отметились в воротах 43-х клубов. Примечательно, что чаще всех от луганчан страдал как раз-таки Черноморец (52 гола).

Клубы с наибольшим количеством пропущенных голов от Зари в чемпионатах Украины (1992 – 29.04.2023):

  1. Черноморец - 52 гола
  2. Карпаты - 47
  3. Мариуполь - 44
  4. Динамо - 42
  5. Ворскла - 41
  6. Волынь - 39
  7. Шахтер - 35
  8. Олимпик - 31
  9. Металлург З - 29
  10. Днепр - 29
  11. Металлист - 29
  12. Таврия - 29

Луганская Заря продолжает преследовать Днепр-1 в гонке за второе место УПЛ: команда Патрика ван Леувена отстает от днепрян на два очка, сыграв на один матч больше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец чемпионат Украины Заря Луганск денис антюх

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