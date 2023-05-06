Парень из Мариуполя, потерявший отца и дом, приготовил ужин для Шахтера

Захватническая война, которую развязала россия, унесла жизни многих украинцев. Одной из жертв страны-террориста стала семья из Донецка, которая в 2014 году была вынуждена переехать в Мариуполь.

Будучи военнослужащим Государственной пограничной службы, штаб-сержант Корнеев погиб в марте 2022 года в Марьинке во время танкового обстрела. У него осталась жена Александра и двое сыновей, Родион (14 лет) и Михаил (5 лет). Дом семьи в Мариуполе был уничтожен.

Начиная с августа 2022 года о семье заботиться фонд донецкого Шахтера Shakhtar Social. Узнав, что старший сын увлекается кулинарией, фонд организовал для него встречу с шеф-поваром "оранжево-черных" Любомиром Тошичем.

Он подарил Родиону именной китель, после чего они вместе приготовили ужин для футболистов Шахтера, которые в свою очередь подарили Родиону и его брату футболки с автографами.

Согласно с социальными сетями "горняков", Shakhtar Social предоставил семье материальную помощь, приобрел для нее бытовую технику и одежду, Михаилу - велосипед, а Родиону - ноутбук.

Ранее стало известно, что Шахтер выкупит у бельгийского Андерлехта права на защитника сборной Украины.