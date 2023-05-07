Металлист - Львов: обзор и результат матча чемпионата Украины 07.05.2023
Харьковчане добыли важную победу в борьбе за выживание
В рамках 25 тура чемпионата Украины Металлист встретился со Львовом.
Команды равные по своим возможностям показали равную игру, имев одинаковое количество моментов.
Номинальные хозяева поединка оказались более удачливыми в этом поединке, реализовав один из своих шансов.
На 79 минуте матча гол забил Максим Прядун, принеся подопечным Перицы Огненовича необходимую победу в контексте борьбы за выживание в УПЛ.
Статистика матча чемпионата Украины Металлист - Львов
Металлист - Львов 1:0
Гол: Прядун, 79
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 9 - 9
Удары в створ: 2 - 3
Атаки: 79 - 84