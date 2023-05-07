Металлист - Львов: обзор и результат матча чемпионата Украины 07.05.2023

Харьковчане добыли важную победу в борьбе за выживание

В рамках 25 тура чемпионата Украины Металлист встретился со Львовом.

Команды равные по своим возможностям показали равную игру, имев одинаковое количество моментов.

Номинальные хозяева поединка оказались более удачливыми в этом поединке, реализовав один из своих шансов.

На 79 минуте матча гол забил Максим Прядун, принеся подопечным Перицы Огненовича необходимую победу в контексте борьбы за выживание в УПЛ.

Статистика матча чемпионата Украины Металлист - Львов

Металлист - Львов 1:0

Гол: Прядун, 79

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 9 - 9

Удары в створ: 2 - 3

Атаки: 79 - 84