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Металлист - Львов: обзор и результат матча чемпионата Украины 07.05.2023

Харьковчане добыли важную победу в борьбе за выживание
Сегодня, 14:58
Металлист - Львов / upl.ua
Металлист - Львов / upl.ua

В рамках 25 тура чемпионата Украины Металлист встретился со Львовом.

Команды равные по своим возможностям показали равную игру, имев одинаковое количество моментов.

Номинальные хозяева поединка оказались более удачливыми в этом поединке, реализовав один из своих шансов.

На 79 минуте матча гол забил Максим Прядун, принеся подопечным Перицы Огненовича необходимую победу в контексте борьбы за выживание в УПЛ.

Статистика матча чемпионата Украины Металлист - Львов

Металлист - Львов 1:0

Гол: Прядун, 79

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 9 - 9
Удары в створ: 2 - 3
Атаки: 79 - 84

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: львов Металлист Харьков

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