Кучер может вернуться в Металлист - СМИ
При условии, что харьковчане продолжат показывать плохие результаты.
Александр Кучер может вернуться в Металлист.
Напомним, ранее украинский специалист покинул Днепр-1 после поражения от Оболони и вылета из еврокубков.
Однако Кучеру не придется долго сидеть без работы, сообщается, что он может вернуться в харьковский Металлист.
Сейчас команда Андрея Анищенка занимает 7-ю строчку в Первой лиге с четырьмя очками после четырех туров.
Отставка Анищенко и назначение Кучера могут стать первыми инициативами Красникова, который также ранее заявил о желании вернуться в харьковский клуб.
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Источник: sport.ua