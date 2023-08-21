Кучер может вернуться в Металлист - СМИ

При условии, что харьковчане продолжат показывать плохие результаты.

Александр Кучер может вернуться в Металлист.

Напомним, ранее украинский специалист покинул Днепр-1 после поражения от Оболони и вылета из еврокубков.

Однако Кучеру не придется долго сидеть без работы, сообщается, что он может вернуться в харьковский Металлист.

Сейчас команда Андрея Анищенка занимает 7-ю строчку в Первой лиге с четырьмя очками после четырех туров.

Отставка Анищенко и назначение Кучера могут стать первыми инициативами Красникова, который также ранее заявил о желании вернуться в харьковский клуб.

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Источник: sport.ua