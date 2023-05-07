Кучер: Все говорят, что мы бьем слишком много пенальти, но, наоборот, нам не дают чистые 11-метровые

В рамках 25 тура чемпионата Украины СК Днепр-1 победил Черноморец в матче с "левым" пенальти.

Наставник "спортклубовцев" Александр Кучер высказался о контраверсионном моменте.

По словам украинца, его команде не дают явные пенальти, не говоря уж о том, чтобы дать не чистый 11-метровый.

"На самом деле я не понимаю, почему отменили первый гол. Момент там очень специфический, почему отменили гол. Другое дело относительно того, был ли пенальти. Может, момент был до штрафной площадки. Как говорят, 50 на 50.

Все говорят, кстати, что мы пенальти много бьем, но в нашу пользу, наоборот, не дают чистые пенальти. В Александрии в первом весеннем матче на первой минуте в нашу пользу не ставят пенальти, причем с удалением. С "Рухом" в нашу пользу не назначили пенальти.

И таких моментов можно насчитать много. Дело в том, что мы атакуем и постоянно находимся в чужой штрафной площадке, поэтому и ставят пенальти. Туда же надо добегать, чтобы 11-метровые назначали, а если ты не добегаешь, то, конечно, никто и не будет ставить.

В первом тайме сегодня тоже был чистый пенальти в ворота Черноморца, но арбитр его не назначил. Это же все надо понимать. Мы тоже хотим играть и побеждать. Назначайте то, что есть, и не надо что-то придумывать, - сказал Кучер.

Напомним, днепровский клуб идет на 2 месте в чемпионате Украины с 57 очками в активе, у Шахтера, занимающего первую строчку 60 пунктов и на один матч больше. Впереди очная встреча между командами.