Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча 14.05.2023 УПЛ
Луганская Заря уничтожила харьковский Металлист со счетом 5:0 в рамках 26-го тура Украинской Премьер-лиги.
В первом тайме подопечные Патрика ван Леувена организовали сразу четыре гола. После четвертого гола "черно-белых" харьковчане остались в меньшинстве за игру рукой на линии ворот в исполнении своего капитана.
Сергей Булеца не сумел реализовать пенальти, однако в конце матча это удалось Владимиру Бражко, который установил окончательный счет поединка.
Вашему вниманию видео всех голов матча Металлист - Заря в двадцать шестом туре УПЛ:
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Металлист - Заря 0:5
Голы: Мизюк, 1 (аг), Герреро, 10, Шахов, 21, Имереков, 27, Бражко, 85 (пен.)
Владение мячом: 32% - 68%
Удары по воротам: 7 - 19
Удары в створ: 2 - 8
Угловые: 2 - 13
Металлист: Ермолов - Романюк, Мизюк, Ралюченко, Коррал - Чидомере (Николишин, 33), Панасенко (Багачанский, 46), Демченко - Наумец (Синчук, 87), Прядун, Картушов (Рязанцев, 46)
Заря: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух (Снурницын, 46) - Бражко, Шахов - Русин (Погорилый, 46), Булеца (Мишнев, 66), Антюх (Хахлев, 66) - Герреро (Полегенько, 77)
Предупреждения: Прядун, Мизюк, Николишин, Рязанцев - Снурницын.
Удаление: Демченко, 31-я минута (прямая красная).
На 33-й минуте Булеца не реализовал пенальти (выше ворот).