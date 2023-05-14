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Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча 14.05.2023 УПЛ

Луганчане еще в первом тайме закрыли все вопросы о победителе, после чего просто довели дело до логического конца.
Вчера, 22:51
Металлист - Заря / УПЛ
Металлист - Заря / УПЛ

Луганская Заря уничтожила харьковский Металлист со счетом 5:0 в рамках 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

В первом тайме подопечные Патрика ван Леувена организовали сразу четыре гола. После четвертого гола "черно-белых" харьковчане остались в меньшинстве за игру рукой на линии ворот в исполнении своего капитана.

Сергей Булеца не сумел реализовать пенальти, однако в конце матча это удалось Владимиру Бражко, который установил окончательный счет поединка.

Вашему вниманию видео всех голов матча Металлист - Заря в двадцать шестом туре УПЛ:

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Металлист - Заря 0:5

Голы: Мизюк, 1 (аг), Герреро, 10, Шахов, 21, Имереков, 27, Бражко, 85 (пен.)

Владение мячом: 32% - 68%
Удары по воротам: 7 - 19
Удары в створ: 2 - 8
Угловые: 2 - 13

Металлист: Ермолов - Романюк, Мизюк, Ралюченко, Коррал - Чидомере (Николишин, 33), Панасенко (Багачанский, 46), Демченко - Наумец (Синчук, 87), Прядун, Картушов (Рязанцев, 46)

Заря: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух (Снурницын, 46) - Бражко, Шахов - Русин (Погорилый, 46), Булеца (Мишнев, 66), Антюх (Хахлев, 66) - Герреро (Полегенько, 77)

Предупреждения: Прядун, Мизюк, Николишин, Рязанцев - Снурницын.

Удаление: Демченко, 31-я минута (прямая красная).

На 33-й минуте Булеца не реализовал пенальти (выше ворот).

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Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

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