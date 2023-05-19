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Ворскла минимально одолела Кривбасс и обошла его в таблице

Один точный удар решил исход поединка.
Сегодня, 17:05
Ворскла - Кривбасс / upl.ua
Ворскла - Кривбасс / upl.ua

В пятницу, 19 мая, Ворскла принимала дома Кривбасс в рамках 27-го тура УПЛ.

Команды со старта обменялись атаками, а затем зрителям предстоял целый тайм полностью состояий из борьбы в центре. СОперники аккуратно пытались найти подходы друг к другу, но большое количество брака мешало разгонять быстрые атаки.

Вр втором тайме хозяева сильно прибавили и начали создавать опасные моменты у ворот Кривбасса. На 62-й минуте матча усилия Ворсклы наконец конвертировались в гол, Степанюк точным ударом отправил мяч в угол ворот Клищука. Концовка матча получилась жаркой, обе команды стремились забить еще оидн гол, но счет на табло так и не изменился.

Статистика матча Ворскла - Кривбасс 27-го тура УПЛ

Ворскла - Кривбасс 1:0
Гол: Степанюк, 62

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 8 - 9
Удары в створ: 2 - 2
Атаки: 76 - 80

Ворскла: Исенко - Кравец, Пердута, Л.Рамирес, Павлюк - Скляр, Сефери (Чеснаков, 90+1), Бацула, Челядин (Юрченко, 71), Кане (Крупский, 82) - Степанюк.

Кривбасс: Клищук - Рябов (Опанасенко, 81), Понедельник, Стецьков, Дибанго - Капич, Хомченковский, Задерака, Соса (Семотюк, 60), Лунев (Кораблин, 78) - Дебелко.

Предупреждения: Сефери, 21, Павлюк, 42, Степанюк, 52 - Дибанго, 28, Задерака, 34, Соса, 50

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс ворскла

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