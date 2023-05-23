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Милевский встретился с Ракицким, примерив общий шарф Динамо и Шахтера

Бывшие непримиримые соперники сделали совместное фото.
Сегодня, 18:12
Артем Милевский / instagram.com/timi1010
Артем Милевский / instagram.com/timi1010

Бывшие непримиримые соперники на поле, экс-нападающий Динамо Артем Милевский и действующий защитник Шахтера Ярослав Ракицкий встретились в одном из заведений Киева.

Об этом бывший футболист киевской команды сообщил в своем Instagram.

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При этом Милевский и Ракицкий сделали совместное фото, примерив общий динамовско-шахтерский шарф.

"Увидимся снова 6 июня", - написал Милевский.

В этот день в Ужгороде на стадионе Авангард состоится прощальный матч Евгения Селезнева, в котором они оба должны принять участие.

Ранее Милевский показал, как поддерживал Реал в полуфинале Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Динамо Киев Артем Милевский Ярослав Ракицкий

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