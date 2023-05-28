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Суркис поздравил жителей и гостей Киева с днем города

Президент Динамо не остался в стороне праздника, который в этом году, как и в прошлом, не может быть отмечен по достоинству.
Сегодня, 14:37
Игорь Суркис / FC Dynamo Kyiv
Игорь Суркис / FC Dynamo Kyiv

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поздравил жителей и гостей столицы с днем города.

Суркис отметил, что миллионы жителей Киева не теряют оптимизма и демонстрируют непоколебимую волю не смотря на частые атаки врага.

"От имени всех динамовцев имею большую честь поздравить вас с днем рождения столицы нашей страны.

Киев - уникальный город. Именно отсюда берет начало украинская государственность, это сердце нашей страны, олицетворение несокрушимой воли украинцев. Это город выдающихся исторических событий, в том числе тех, что все мы переживаем в настоящее время.

Почти каждый день наш любимый Киев страдает от воздушных тревог и обстрелов, но миллионы киевлян демонстрируют свою непоколебимую волю, не теряют оптимизма, надежды и желания бороться за независимость Украины.

Наша столица, как и вся страна, переживает сложные времена, но никогда не будет покорена врагом. Все мы надеемся на большую победу, верим в ВСУ и сделаем все, чтобы Украина и Киев восстановили все то, что было потеряно за месяцы войны", - заявил функционер столичного клуба.

Напомним, что ранее Динамо продлило контракт с одним из легионеров клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Игорь Суркис ФК Динамо

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