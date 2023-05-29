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Все же шесть, а не четыре: УПЛ показала, кого удалила Монзуль в матче Шахтер - Днепр-1

Чемпионский поединок завершился массовой дракой команд.
Сегодня, 14:00
Шахтер - Днепр-1 / ФК Шахтер Донецк
Шахтер - Днепр-1 / ФК Шахтер Донецк

В рамках 29-го тура чемпионата Украины Шахтер разгромил Днепр-1 (3:0) и стал чемпионом национального турнира.

В концовке встречи на поле произошла массовая драка, в результате которой главный арбитр встречи Екатерина Монзуль наказала нарушителей.

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Украинская премьер-лига официально показала тех, кто был удален за драку. В составе "горняков" красные карточки получили Анатолий Трубин и Егор Назарина. У днепровской команды были удалены Маттарита, Пеглоу, Алексей Гуцуляк и Виталий Федорив.

Отметим, что руководство УПЛ проведет детальное расследование драки, в результате чего могут быть выявлены и другие нарушители.

Ранее сообщалось, что игрок Шахтера стал пятым игроком, кто выиграл УПЛ за две разные команды.


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