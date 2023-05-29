Бондаренко признан игроком тура в УПЛ, Йовичевича - тренером

УПЛ назвала лучших игрока и тренера по итогам 29-го тура чемпионата Украины.

Лучшим футболистом признан полузащитник Шахтера Артем Бондаренко, который забил гол и сделал ассист в матче с Днепром-1 (3:0).

В свою очередь тренерскую награду получил наставник донецкого клуба Игорь Йовичевич.

Напомним, разгромив Днепр-1, Шахтер досрочно оформил чемпионский титул. Горняки завоевали чемпионство в 14-й раз в истории клуба.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 принес официальные извинения за драку в матче с Шахтером.