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Состоялась жеребьевка плей-офф за участие в УПЛ сезона-2023/24

Скоро станет известно, какие команды сильнейшего дивизиона Украины будут бороться за сохранение прописки в переходных матчах.
Сегодня, 16:52
УПЛ / УПЛ
УПЛ / УПЛ

В четверг, 2 мая, была проведена жеребьевка, по итогам которой стали известны пары команд, которые будут участвовать в плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне-2023/24, сообщает официальный сайт лиги.

Согласно с регламентом, в плей-офф участвуют 13-я и 14-я команды УПЛ, а также третья и четвертая команды Первой лиги, в которой сезон уже завершился.

Третье место во втором по силе украинском дивизионе занял черкасский ЛНЗ, а следом за ним расположился запорожский Металлург.

Плей-офф за право сыграть в УПЛ сезона-2023/24:

Первые матчи. Суббота, 10 июня

  • 14-я команда УПЛ - ЛНЗ (Черкассы)
  • Металлург (Запорожье) - 13-я команда УПЛ

Ответные матчи. Среда, 14 июня

  • ЛНЗ (Черкассы) - 14-я команда УПЛ
  • 13-я команда УПЛ - Металлург (Запорожье)

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Также отмечается, что если в состав национальной и/или молодежной сборной Украины будут вызваны игроки команд-участниц, матчи плей-офф пройдут 8 и 12 июня.

Напомним, что сезон в Украинский Премьер-лиге завершится в воскресенье, 4 июня. Все матчи 30-го тура пройдут в одно время - в 15:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Металлург Запорожье

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