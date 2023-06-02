Состоялась жеребьевка плей-офф за участие в УПЛ сезона-2023/24
В четверг, 2 мая, была проведена жеребьевка, по итогам которой стали известны пары команд, которые будут участвовать в плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне-2023/24, сообщает официальный сайт лиги.
Согласно с регламентом, в плей-офф участвуют 13-я и 14-я команды УПЛ, а также третья и четвертая команды Первой лиги, в которой сезон уже завершился.
Третье место во втором по силе украинском дивизионе занял черкасский ЛНЗ, а следом за ним расположился запорожский Металлург.
Плей-офф за право сыграть в УПЛ сезона-2023/24:
Первые матчи. Суббота, 10 июня
- 14-я команда УПЛ - ЛНЗ (Черкассы)
- Металлург (Запорожье) - 13-я команда УПЛ
Ответные матчи. Среда, 14 июня
- ЛНЗ (Черкассы) - 14-я команда УПЛ
- 13-я команда УПЛ - Металлург (Запорожье)
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Также отмечается, что если в состав национальной и/или молодежной сборной Украины будут вызваны игроки команд-участниц, матчи плей-офф пройдут 8 и 12 июня.
Напомним, что сезон в Украинский Премьер-лиге завершится в воскресенье, 4 июня. Все матчи 30-го тура пройдут в одно время - в 15:00 по Киеву.