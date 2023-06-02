iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легионеры киевского Динамо покинули Украину после массовых обстрелов

Но приостановить свои контракты они не могут.
Сегодня, 09:58
Джастин Лонвейк / fcdynamo.kiev.ua
Джастин Лонвейк / fcdynamo.kiev.ua

Двое игроков киевского Динамо покинули расположение команды и уехали из страны, утверждает Телеграм-канал ТаТоТаке.

Джастин Лонвейк и Решат Рамадани попросили руководство клуба отпустить их на некоторое время по семейным обстоятельствам. Произошло это после очередного массового обстрела столицы.

Перед киевлянами уже не стоит никаких задач, команда закончила сезон на последнем месте, так что клуб не стал удерживать игроков.

Однако, стоит отметить, что приостановить контракты в одностороннем порядке они не могут, ведь подписали их после 1 июля 2022 года.

Ранее, напомним, Мирон Маркевич вернулся к работе в УПЛ.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

Статьи по теме

Грузинский игрок Динамо женился под аккомпанемент Тины Кароль Грузинский игрок Динамо женился под аккомпанемент Тины Кароль
Кипрский клуб определился с судьбой арендованного нападающего Динамо Кипрский клуб определился с судьбой арендованного нападающего Динамо
Ярмоленко вернется в Динамо, переговоры находятся на завершающей стадии - источник Ярмоленко вернется в Динамо, переговоры находятся на завершающей стадии - источник
Греческий клуб не будет продлевать аренду защитника Динамо Греческий клуб не будет продлевать аренду защитника Динамо
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Лига Европы11:56
Фанаты Ромы атаковали главного арбитра финала Лиги Европы
Европа11:38
Лидс второй раз за месяц расстался с главным тренером
Европа11:21
Назван главный кандидат на пост тренера Марселя Малиновского
Формула 111:18
Ферстаппен хочет покинуть Формулу-1 по истечении контракта
Европа10:45
Следующий клуб Лионеля Месси: прогноз букмекеров
Лига Европы10:40
Директор Ромы раскритиковал судейство в финальном матче ЛЕ
Европа10:15
Нападающий Челси попал в шорт-лист Реала
Украина09:58
Легионеры киевского Динамо покинули Украину после массовых обстрелов
Европа09:45
"Не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь": Мудрик обратился к болельщикам
Футбол09:20
Чемпионат мира U20: определились все четвертьфинальные пары
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK