Легионеры киевского Динамо покинули Украину после массовых обстрелов

Но приостановить свои контракты они не могут.

Двое игроков киевского Динамо покинули расположение команды и уехали из страны, утверждает Телеграм-канал ТаТоТаке.

Джастин Лонвейк и Решат Рамадани попросили руководство клуба отпустить их на некоторое время по семейным обстоятельствам. Произошло это после очередного массового обстрела столицы.

Перед киевлянами уже не стоит никаких задач, команда закончила сезон на последнем месте, так что клуб не стал удерживать игроков.

Однако, стоит отметить, что приостановить контракты в одностороннем порядке они не могут, ведь подписали их после 1 июля 2022 года.

Ранее, напомним, Мирон Маркевич вернулся к работе в УПЛ.