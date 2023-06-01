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Мирон Маркевич - новый тренер Карпат

Легендарный украинский наставник вернулся к работе.
Сегодня, 21:44
Мирон Маркевич / УПЛ
Мирон Маркевич / УПЛ

Экс-тренер Метталиста и Днепра Мирон Маркевич возглавил Карпаты. Об этом клуб объявил в соцсетях.

Точные детали контракта 72-летнего специалиста с командой со Львова не разглашаются. По некоторым данным, Маркевич подписал трехлетний контракт.

Кроме того, Мирон Богданович Маркевич уже определился с тренерским штабом, в который войдут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий.

Напомним, Карпаты уволили Андрея Тлумака, с которым не смогли пробиться в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Полесье выиграло Первую лигу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карпаты Мирон Маркевич

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