Мирон Маркевич - новый тренер Карпат

Экс-тренер Метталиста и Днепра Мирон Маркевич возглавил Карпаты. Об этом клуб объявил в соцсетях.

Точные детали контракта 72-летнего специалиста с командой со Львова не разглашаются. По некоторым данным, Маркевич подписал трехлетний контракт.

Кроме того, Мирон Богданович Маркевич уже определился с тренерским штабом, в который войдут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий.

Напомним, Карпаты уволили Андрея Тлумака, с которым не смогли пробиться в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Полесье выиграло Первую лигу.