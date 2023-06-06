Стала известна дата презентации нового тренера сборной Украины

Украинская ассоциация футбола опубликовала сообщила, что завтра, 7 июня, состоится презентация нового главного тренера сборной Украины.

Официальная пресс-конференции нового наставника национальной команды пройдет в конференц-зале Дома футбола.

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Начало мероприятия - в 12.00.

Напомним, что в июне сборная Украины проведет три матча - 14-го товарищеский поединок с Германией, а 16-го и 19-го игры отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.

Ранее сообщалось, что Ребров подтвердил работу в сборной Украины, назвав дату подписания контракта.