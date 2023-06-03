Ребров подтвердил работу в сборной Украины, назвав дату подписания контракта

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров рассказал, когда сможет стать у руля сборной Украины.

"Сейчас мы решаем этот вопрос, потому что контракт с Аль-Айном рассчитан до 30 июня. Потому мы еще не закончили все вопросы с контрактом. Однако действительно завтра я отправляюсь в Киев и, наверное, 6-го числа, утром, я буду в столице Украины. Я считаю и надеюсь, что мы закончим все дела с Аль-Айном. Поэтому да, если все будет хорошо, я надеюсь, мы подпишем контракт.

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Сборная Украины – это очень большая ответственность, поэтому действительно я со своим штабом начал работать и уже несколько недель мы готовимся к этим играм, поскольку это очень важно для нашей страны. Тем более в это время, чтобы национальная команда представила наше великое государство. Я готовлюсь уже некоторое время. Мы принципиально обо всем уже договорились. Только разрешение Аль-Айна – и ничего не нужно обсуждать", – сказал Ребров в интервью Сніданок з 1+1.

Напомним, действующий контракт украинского специалиста с Аль-Айном рассчитан до 30 июня.