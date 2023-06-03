iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ребров подтвердил работу в сборной Украины, назвав дату подписания контракта

Специалист в ближайшее время прибудет в Киев.
Сегодня, 17:21
Сергей Ребров / alarabiya.net
Сергей Ребров / alarabiya.net

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров рассказал, когда сможет стать у руля сборной Украины.

"Сейчас мы решаем этот вопрос, потому что контракт с Аль-Айном рассчитан до 30 июня. Потому мы еще не закончили все вопросы с контрактом. Однако действительно завтра я отправляюсь в Киев и, наверное, 6-го числа, утром, я буду в столице Украины. Я считаю и надеюсь, что мы закончим все дела с Аль-Айном. Поэтому да, если все будет хорошо, я надеюсь, мы подпишем контракт.

Читай также: Михайлюк поделился мыслями относительно нового главного тренера сборной Украины

Сборная Украины – это очень большая ответственность, поэтому действительно я со своим штабом начал работать и уже несколько недель мы готовимся к этим играм, поскольку это очень важно для нашей страны. Тем более в это время, чтобы национальная команда представила наше великое государство. Я готовлюсь уже некоторое время. Мы принципиально обо всем уже договорились. Только разрешение Аль-Айна – и ничего не нужно обсуждать", – сказал Ребров в интервью Сніданок з 1+1.

Напомним, действующий контракт украинского специалиста с Аль-Айном рассчитан до 30 июня.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров

Статьи по теме

Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Германия огласила состав на товарищеский матч с Украиной Германия огласила состав на товарищеский матч с Украиной
Северная Македония огласила заявку на матчи отбора Евро-2024 с Украиной и Англией Северная Македония огласила заявку на матчи отбора Евро-2024 с Украиной и Англией
Форвард Зари заменит Яремчука в сборной Форвард Зари заменит Яремчука в сборной
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Формула 118:30
Гран-при Испании: Ферстаппен завоевал поул, сразу за ним Сайнс и Норрис
Другие страны18:24
Ан-Наср предоставил Роналду право участвовать в трансферах клуба
Европа18:23
В Баварии определились с ценником на Эрнандеса
Европа18:01
Гюндоган - автор самого быстрого гола в истории финалов Кубка Англии
Европа17:50
Месси переходит в Аль-Хиляль? Стало известно, когда представят Лео
Украина17:21
Ребров подтвердил работу в сборной Украины, назвав дату подписания контракта
Европа17:14
Арсенал нацелился на второго бомбардира Эредивизии
Европа16:56
Реал объявил, что Асенсио покинет клуб в конце сезона-2022/23
ММА16:52
Ковингтон: У меня нет ничего, кроме уважения и восхищения к Макгрегору
Европа16:26
Эдерсон и Магуайр в запасе: стартовые составы Манчестерского дерби в финале кубка Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK