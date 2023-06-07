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Ребров: Предложения от клубов были, но после договоренности со сборной

Специалист высказался о том, как принял решение о своем будущем.
Сегодня, 14:31
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

Новый главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился подробностями того, как он возглавил национальную команду.

По словам специалиста, у него были другие предложения, однако уже после договоренности со сборной.

"Предложения были, но они были после договоренности с национальной сборной Украины. Потому я отвечал, что это уже решено: "Спасибо за интерес, но договорился со сборной". Предложения были, но я их уже не рассматривал. Клубы какие? Не считаю, что нужно. Что было – это было. Сейчас это действительно не очень интересно".

Ребров рассказал о звонке Игоря Суркиса из Динамо Киев.

"Если мне звонил Игорь Суркис, то это наш личный разговор. Он останется между нами".

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Специалист отметил настойчивость Аль-Айна, который хотел сохранить его.

"Конечно, предлагали еще месяц назад продлить контракт. Но для себя я принял решение и озвучил им. Но считаю, что эти отношения с Аль-Айном крепки. Каждый день предлагали подписать контракт даже перед финалом Кубка лиги. Поэтому я благодарен Аль-Айну за то, как они относились. Но сейчас только буду болеть за эту команду".

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Ребров оценил возможность того, чтобы совмещать клуб и сборную Украины.

"Эти мысли были только у журналистов. У меня таких мыслей нет и не будет", - заявил тренер в интервью YouTube-каналу Анна Реброва.

Ранее стали известны детали контракта Реброва со сборной Украины.


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