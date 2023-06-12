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Тренер сборной Германии: Проявили характер в игре с сильным соперником

Ханси Флик доволен характером своей команды, но не количеством совершенных ошибок.
Сегодня, 22:21
Ханси Флик / Getty Images
Ханси Флик / Getty Images

Сборные Германии и Украины устроили шоу со множеством забитых голов в рамках тысячного матча в истории "манншафт".

Команды на двоих забили шесть голов, завершив встречу ничейным счетом 3:3.

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик подвел итоги прошедшего матча, отметив характер своих подопечных.

"Игра продемонстрировала текущее состояние нашей команды. Мы хорошо начали, забили быстрый мяч, чувствовали поддержку болельщиков, а затем допустили индивидуальные ошибки, которые привели к головам в наши ворота", - цитирует наставника официальный сайт УАФ.

"Нам следует много работать, и мы знаем, что это длительный процесс. Важно, что в игре с сильным соперником мы проявили характер. Мы создавали моменты, но не реализовывали их".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с обзором прошедшего матча Германия - Украина.

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Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча
Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча

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