Тренер сборной Германии: Проявили характер в игре с сильным соперником

Ханси Флик доволен характером своей команды, но не количеством совершенных ошибок.

Сборные Германии и Украины устроили шоу со множеством забитых голов в рамках тысячного матча в истории "манншафт".

Команды на двоих забили шесть голов, завершив встречу ничейным счетом 3:3.

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик подвел итоги прошедшего матча, отметив характер своих подопечных.

"Игра продемонстрировала текущее состояние нашей команды. Мы хорошо начали, забили быстрый мяч, чувствовали поддержку болельщиков, а затем допустили индивидуальные ошибки, которые привели к головам в наши ворота", - цитирует наставника официальный сайт УАФ.

"Нам следует много работать, и мы знаем, что это длительный процесс. Важно, что в игре с сильным соперником мы проявили характер. Мы создавали моменты, но не реализовывали их".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с обзором прошедшего матча Германия - Украина.