Ребров - корреспонденту ISPORT: Если будете тренером, можете давать шанс кому хотите

Журналист ISPORT Василий Медвидь на послематчевой пресс-конференции спросил у Реброва, не считает ли тренер ошибкой то, что в старте вышел Матвиенко.

Напомним, Матвиенко отыграл лишь первый тайм и не запомнился ничем примечательным. Заменивший его Миколенко выглядел несколько лучше. Портал Sofascore оценил действия игрока в 6.9.

"Я смотрю на форму игроков, как они играли за клубы, насколько готовы к матчу. Если вы считаете, что Миколенко лучше... Он не играл долгое время, я планировал его выпустить во втором тайме и он вышел и повысил уровень".

На этот ответ журналист добавил, что "возможно стоило дать шанс Эдуарду Соболю".

"Ну, если вы будете тренером, то будете давать шанс. Я люблю всех игроков, я смотрю кто лучше на лучшей позиции, это нормально", - ответил тренер.

Напомним, лучшим игроком матча Украина - Мальта стал Виктор Цыганков.