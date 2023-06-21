Украина - Хорватия: видео онлайн-трансляция матча Евро-2023 U-21

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между молодежными сборными на чемпионате Европы.

В среду, 21 июня, молодежная сборная Украины сыграет с Хорватией в матче первого тура группы В Евро-2023 U-21.

Поединок чемпионата Европы состоится в Бухаресте на стадионе Жулешти. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн трансляцию матча Украина - Хорватия

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 19:00

Напомним, что во втором туре группового этапа Евро-2023 молодежная сборная Украины сыграет с Румынией (24 июня), а в третьем - с Испанией (27 июня).