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Сын Вернидуба завершил карьеру

Виталий "повесил бутсы на гвоздь".
Сегодня, 19:45
Виталий Вернидуб
Виталий Вернидуб

Защитник криворожского Кривбасса и сын тренера команды Юрия Вернидуба Виталий Вернидуб принял решение завершить карьеру игрока.

Как сообщает пресс-служба команды, 35-летний защитник "повесил бутсы на гвоздь" после 19 лет в клубном футболе.

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За это время Виталий успел провести около 400 матчей, среди которых один в футболке сборной Украины.

За свою игровую карьеру успел поиграть в Заре, Кривбассе, запорожском Металлурге и Габале. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасc Виталий Вернидуб

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