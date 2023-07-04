Сын Вернидуба завершил карьеру

Защитник криворожского Кривбасса и сын тренера команды Юрия Вернидуба Виталий Вернидуб принял решение завершить карьеру игрока.

Как сообщает пресс-служба команды, 35-летний защитник "повесил бутсы на гвоздь" после 19 лет в клубном футболе.

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За это время Виталий успел провести около 400 матчей, среди которых один в футболке сборной Украины.

За свою игровую карьеру успел поиграть в Заре, Кривбассе, запорожском Металлурге и Габале.