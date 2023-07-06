Украина возвращается в борьбу за чемпионат мира: станем частью заявки четырех стран – СМИ
УАФ намерена все же побороться за проведение чемпионата мира.
В прошлом году стало известно, что Украина станет частью совместной заявки Португалии и Испании на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.
Тем не менее, в марте появилась информация, что Украины в заявке не будет а ее заменит Марокко.
И все же, как сообщает французское издание L'ÉQUIPE, Украина будет в этой заявке, но уже четвертая сторона.
Главным соперником этой заявки должна стать другая, в которую входят четыре южноамериканских страны – Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай.
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Отметим, что ФИФА должна определить страны-хозяева в сентябре 2024 года.