Украина возвращается в борьбу за чемпионат мира: станем частью заявки четырех стран – СМИ

УАФ намерена все же побороться за проведение чемпионата мира.

В прошлом году стало известно, что Украина станет частью совместной заявки Португалии и Испании на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Тем не менее, в марте появилась информация, что Украины в заявке не будет а ее заменит Марокко.

И все же, как сообщает французское издание L'ÉQUIPE, Украина будет в этой заявке, но уже четвертая сторона.

Главным соперником этой заявки должна стать другая, в которую входят четыре южноамериканских страны – Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай.

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Отметим, что ФИФА должна определить страны-хозяева в сентябре 2024 года.