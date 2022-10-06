Чемпіонат світу в Україні: хто ще претендує на проведення Мундіалю?

Вже в наступному місяці стартує чемпіонат світу по футболу 2022 року, який пройде в Катарі. Та наразі головна новина навіть не про наступний мундіаль після катарського, а взагалі про 2030 рік.

Україна подає заявку на проведення першості разом з Португалією та Іспанією!

Що ж, ISPORT розібрався, коли буде обрано приймаючу сторону чемпіонату і хто буде суперником португало-іспансько-української заявки.

Правила вибору країн-організаторів

ФІФА дотримується певної політики вибору майбутнього місця проведення чемпіонаті світу. Так, турнір не може проходити на території однієї конфедерації двічі поспіль чи навіть три розіграші.

Таким чином, заявки на проведення ЧС-2030 року не могли подавати країни з Азії (через проведення турніру в Катарі в 2022 році) та Північної Америки (США, Мексика та Канада проведуть турнір в 2026).

Перша заявка

Першими, хто заявив про свій намір провести чемпіонат світу, стали Аргентина та Уругвай. Це сталося ще 29 липня 2017 року. Футбольні асоціації країн спільними зусиллями бажають провести форум і під час матчу між їхніми збірними тоді ще гравці Барселони Лео Мессі та Луіс Суарес вже рекламували цю заявку.

Та вже через декілька днів до цієї заявки приєднався ще й Парагвай. Пізніше всі учасники підтвердили намір подати тристоронню заявку.

Але, на цьому все не закінчилось, – через пару років до тристоронньої заявки приєдналися ще й представники Чилі.

Тепер ця заявка є чотиристоронньою і одразу після першого в історії мундіалю, який пройде в трьох країнах, може відбутися перший в історії чемпіонат в чотирьох.

Британці хотіли "повернути футбол додому"

Наступними, хто захотів провести турнір, стали англійські футбольні чиновники. Протягом майже трьох років розглядали можливість заявки на проведення мундіалю в усіх чотирьох країнах Великої Британії. Згодом до них також приєдналась і Ірландія.

Навіть після фіналу Євро-2020 на Уемблі, який закінчився скандалом через поведінку фанатів, Борис Джонсон сподівався на проведення ЧС в Великій Британії. Та взимку цього року було прийнято рішення, що британці та ірландці поборються за право провести Євро-2028, а не ЧС.

Іспанія та Португалія, а з ними й Україна

Країни з Піренейського півострову також заявили про бажання провести ЧС. Це сталося ще у вересні 2018 року, а офіційне підтвердження свого наміру країни висловили вже в жовтні 2020.

І ось, 5 жовтня, було повідомлено, що до заявки долучиться також і Україна.

Яким саме чином наша країна буде приймати участь в ЧС поки не зрозуміло. Скоріше за все, на нашій території пройдуть матчі однієї чи декількох груп.

Африканські заявки

В 2010 році чемпіонат світу проходив в ПАР і ось країни цього континенту хочуть повернути турнір на ці землі.

Першими про таке бажання заговорили представники Марокко. Розглядалися різні варіанти – самостійна заявка, разом з Тунісом та Алжиром, або ж навіть разом з Іспанією та Португалією. В Марокко вже підтвердили, що будуть подавати заявку, але якою саме вона буде – поки не зрозуміло.

Також були зацікавлені в проведенні турніру і в Єгипті, а кандидат в президенти Камеруну зробив потенційну заявку на проведення мундіалю одним із передвиборчих гасел, та вибори він програв. Повідомляється, що до заявки Камеруну готові були підключитися ряд інших країн з центральної Африки.

Південно-європейська пропозиція

Британська і Піренейсько-українська заявки не останнє, що пропонує УЄФА! Також прийняти ЧС мають бажання чотири країни з півдня Європи – Греція, Сербія, Болгарія та Румунія.

Ще в 2018 році представники влади цих країн зібралися і обговорили можливу заявку. Та чи буде вона офіційно підтвердженою – ще питання. Також вони хотіли провести Євро-2028, але згодом відхилили заявку.

Міжконтинентальна заявка

Ще одна досить цікава заявка. Єгипет (Африка), Саудівська Аравія (Азія) та Греція (Європа). Саме через можливе включення Греції тут, південно-європейська заявка може бути не подана загалом.

Ці три країни мають місці політичні стосунки і проведення спільного футбольного чемпіонату світу можуть тільки скріпити даний альянс (як то кажуть, спорт поза політикою).

ЧС-2030 може пройти на семи стадіонах Єгипту, п'яти в Саудівській Аравії та на чотирьох в Греції.

Ізраїль та ще хтось

13 жовтня 2021 року президент ФІФА Джанні Інфантіно та прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет оприлюднили заяву, в якій оголосили, що Ізраїль хоче провести ЧС-2030. Та зробити це не сам, а ще з якоюсь країною – чи то ОАЕ, чи то Бахрейном.

В Об'єднаних Арабських Еміратів є нещодавній досвід проведення чемпіонату Азії, тоді як в Ізраїлі він проходив аж в 1964 році.

Не дивлячись ні на що, Азія теж хоче чемпіонат

Так, правила ФІФА не дозволяють азійським країнам висувати самостійні заявки на чемпіонат світу, але …

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін у червні 2017 року запропонував провести ЧС північно-східно-азіатським блоком, який включатиме Південну Корею та Північну Корею, заявивши, що це покращить відносини в регіоні. Потім з'явилась інформація про можливу спільну заявку ще й з Японією та Китаєм. Більше того, Китай ніби не проти провести турнір і самостійно.

Та й на цьому не все. Австралія також не проти провести турнір і хотіла б зробити це спільно з Індонезією, бо з Новою Зеландією (тут відмітимо, що офіційно ці футбольні асоціації належать до різних конфедерацій.

Ще одна південно-американська заяка

В 2019 році президент Еквадору Ленін Морено запропонував спільну заявку на організацію Чемпіонату світу 2030 разом з Колумбією та Перу.

Колумбійцям та перуанцям така ідея прийшлась до душі, а тому вони почали планувати цю заявку.

Підсумок

Оголошення майбутніх організаторів чемпіонату світу відбудеться ще не скоро, в 2024 році. Але вже зараз можна вважати, що головними претендентами на проведення турніру будуть дві заявки - Іспанії/Португалії/України та Аргентини/Уругваю/Чилі/Парагваю.

Що ж, чекаємо, коли будуть остаточно подані всі заявки.