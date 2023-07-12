Два украинца претендуют на "лучший гол" молодежного Евро-2023
УЕФА отметил голы Судакова и Бондаренко.
Завершился чемпионат Европы среди молодежных сборных, победу в котором отмечала национальная сборная Англии.
По итогам турнира УЕФА определил десять голов, претендующих на звание лучшего. Среди них есть два представителя Украины – Артем Бондаренко и Георгий Судаков. Оба отличились в воротах сборной Франции в рамках четвертьфинала.
Претенденты на звание лучшего гола Евро-2023:
- Арно Калимендо (Франция) против Италии.
- Серхио Гомес (Испания) против Украины
- Зурико Давиташвили (Грузия) против Нидерландов
- Кастриот Имери (Швейцария) против Италии.
- Эмиль Симт Роу (Англия) против Израиля.
- Жоао Невеш (Португалия) против Бельгии.
- Коул Палмер (Англия) против Израиля
- Эмиль Сеид (Норвегия) против Швейцарии
- Георгий Судаков (Украина) против Франции
- Артём Бондаренко (Украина) против Франции
Проголосовать за наиболее понравившийся гол можно за ссылкой на сайт УЕФА.