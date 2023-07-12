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Два украинца претендуют на "лучший гол" молодежного Евро-2023

УЕФА отметил голы Судакова и Бондаренко.
Сегодня, 16:33
Артем Бондаренко / Getty Images
Артем Бондаренко / Getty Images

Завершился чемпионат Европы среди молодежных сборных, победу в котором отмечала национальная сборная Англии.

По итогам турнира УЕФА определил десять голов, претендующих на звание лучшего. Среди них есть два представителя Украины – Артем Бондаренко и Георгий Судаков. Оба отличились в воротах сборной Франции в рамках четвертьфинала.

Претенденты на звание лучшего гола Евро-2023:

  • Арно Калимендо (Франция) против Италии.
  • Серхио Гомес (Испания) против Украины
  • Зурико Давиташвили (Грузия) против Нидерландов
  • Кастриот Имери (Швейцария) против Италии.
  • Эмиль Симт Роу (Англия) против Израиля.
  • Жоао Невеш (Португалия) против Бельгии.
  • Коул Палмер (Англия) против Израиля
  • Эмиль Сеид (Норвегия) против Швейцарии
  • Георгий Судаков (Украина) против Франции
  • Артём Бондаренко (Украина) против Франции

Проголосовать за наиболее понравившийся гол можно за ссылкой на сайт УЕФА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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Два украинца претендуют на "лучший гол" молодежного Евро-2023
Два украинца претендуют на "лучший гол" молодежного Евро-2023

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