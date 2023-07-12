Два украинца претендуют на "лучший гол" молодежного Евро-2023

Завершился чемпионат Европы среди молодежных сборных, победу в котором отмечала национальная сборная Англии.

По итогам турнира УЕФА определил десять голов, претендующих на звание лучшего. Среди них есть два представителя Украины – Артем Бондаренко и Георгий Судаков. Оба отличились в воротах сборной Франции в рамках четвертьфинала.

Претенденты на звание лучшего гола Евро-2023:

Арно Калимендо (Франция) против Италии.

Серхио Гомес (Испания) против Украины

Зурико Давиташвили (Грузия) против Нидерландов

Кастриот Имери (Швейцария) против Италии.

Эмиль Симт Роу (Англия) против Израиля.

Жоао Невеш (Португалия) против Бельгии.

Коул Палмер (Англия) против Израиля

Эмиль Сеид (Норвегия) против Швейцарии

Георгий Судаков (Украина) против Франции

Артём Бондаренко (Украина) против Франции

Проголосовать за наиболее понравившийся гол можно за ссылкой на сайт УЕФА.