Суд отклонил апелляцию по заключению Павелко - президент УАФ останется в СИЗО

Еще чуть больше месяца придется Андрею Павелко провести под стражей.

В среду, 12 июля, во Львове состоялось заседание апелляционного суда, инициированное адвокатами президента УАФ Андрея Павелко.

Они требовали, чтобы их клиент был освобожден из СИЗО, куда он был помещен 16 июня.

Но, к их сожалению, судья не удовлетворил их апелляцию, оставив решение суда в силе - Андрей Павелко останется под стражей сроком на 60 дней, сообщает FootballHub.

Таким образом, президент УАФ будет исполнят свои обязанности из СИЗО до 14 августа включительно.

Напомним, что днем ранее Шевченковский районный суд города Львова не стал продлевать решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола.