iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Суд отклонил апелляцию по заключению Павелко - президент УАФ останется в СИЗО

Еще чуть больше месяца придется Андрею Павелко провести под стражей.
Сегодня, 22:11
Андрей Павелко / Getty Images
Андрей Павелко / Getty Images

В среду, 12 июля, во Львове состоялось заседание апелляционного суда, инициированное адвокатами президента УАФ Андрея Павелко.

Они требовали, чтобы их клиент был освобожден из СИЗО, куда он был помещен 16 июня. 

Но, к их сожалению, судья не удовлетворил их апелляцию, оставив решение суда в силе - Андрей Павелко останется под стражей сроком на 60 дней, сообщает FootballHub.

Таким образом, президент УАФ будет исполнят свои обязанности из СИЗО до 14 августа включительно.

Напомним, что днем ранее Шевченковский районный суд города Львова не стал продлевать решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Павелко уаф

Статьи по теме

Суд не стал продлевать решение об отстранении Павелко от должности президента УАФ Суд не стал продлевать решение об отстранении Павелко от должности президента УАФ
УАФ осудила клубы, принявшие участие в турнире на болотах УАФ осудила клубы, принявшие участие в турнире на болотах
"Братья из батальона Монако": адвокат Павелко намекнул на людей, заинтересованных в деле его клиента "Братья из батальона Монако": адвокат Павелко намекнул на людей, заинтересованных в деле его клиента
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Украина23:36
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Украина23:21
Динамо Киев: "бело-синие" расписали результативную ничью с Янг Бойз
Легкая атлетика23:18
ЧМ-2023 по параатлетике: все медали украинцев
Лига конференций22:54
Лига конференций-2023/24: Дюделанж стартовал с победы над Сент-Патрикс, Б36 и Пайде сыграли вничью
Киберспорт22:53
Monte объявила о подписании нового игрока
Лига Чемпионов22:36
Лига чемпионов: Коваль и его Шериф уступили представителю Румынии, Раку выиграл благодаря Кочергину
Европа22:30
Вест Хэм недоволен затянувшимся трансфером Райса в Арсенал
Европа22:22
"ПСЖ - это тюрьма": Экс-агент одного из футболистов парижан раскритиковал клуб
Украина22:11
Суд отклонил апелляцию по заключению Павелко - президент УАФ останется в СИЗО
Европа21:55
Ребров навестил Забарного на предсезонном сборе Борнмута
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK