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Динамо - Арис: видео онлайн-трансляция товарищеского матча 16.07.2023

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между киевской командой и чемпионом Кипра.
Сегодня, 10:05
Динамо сыграет с Арисом / ФК Динамо Киев
Динамо сыграет с Арисом / ФК Динамо Киев

В воскресенье, 16 июля, киевское Динамо в рамках подготовки к новому сезону проведет свой четвертый товарищеский матч на тренировочном сборе в Австрии.

Соперником "бело-синих" станет действующий чемпион Кипра Арис.

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Стартовый свисток в контрольном поединке прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Арис

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 19:00

Ранее киевская команда в товарищеских матчах разгромила Динамо Бухарест (4:1) и резервный состав австрийского Вольфсбергера (8:0), а также завершила вничью спарринг со швейцарским Янг Бойз (3:3).

На ISPORT доступны расписание и результаты матчей Динамо.

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