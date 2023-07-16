Динамо - Арис: видео онлайн-трансляция товарищеского матча 16.07.2023
В воскресенье, 16 июля, киевское Динамо в рамках подготовки к новому сезону проведет свой четвертый товарищеский матч на тренировочном сборе в Австрии.
Соперником "бело-синих" станет действующий чемпион Кипра Арис.
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Стартовый свисток в контрольном поединке прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Арис
Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 19:00
Ранее киевская команда в товарищеских матчах разгромила Динамо Бухарест (4:1) и резервный состав австрийского Вольфсбергера (8:0), а также завершила вничью спарринг со швейцарским Янг Бойз (3:3).
На ISPORT доступны расписание и результаты матчей Динамо.
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