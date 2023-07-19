Динамо - Аль-Хиляль: видео онлайн-трансляция товарищеского матча 19.07.2023
На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между киевской командой и представителем Саудовской Аравии.
В среду, 19 июля, киевское Динамо в рамках подготовки к новому сезону проведет свой пятый товарищеский матч на тренировочном сборе в Австрии.
Соперником "бело-синих" станет бронзовый призер чемпионата Саудовской Аравии Аль-Хиляль.
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Стартовый свисток в контрольном поединке прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Аль-Хиляль
Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 19:00
Ранее киевская команда в товарищеских матчах разгромила Динамо Бухарест (4:1), резервный состав австрийского Вольфсбергера (8:0) и греческий Арис (4:0), а также завершила вничью спарринг со швейцарским Янг Бойз (3:3).
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