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Динамо - Аль-Хиляль: видео онлайн-трансляция товарищеского матча 19.07.2023

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между киевской командой и представителем Саудовской Аравии.
Сегодня, 08:52
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев

В среду, 19 июля, киевское Динамо в рамках подготовки к новому сезону проведет свой пятый товарищеский матч на тренировочном сборе в Австрии.

Соперником "бело-синих" станет бронзовый призер чемпионата Саудовской Аравии Аль-Хиляль.

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Стартовый свисток в контрольном поединке прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо -  Аль-Хиляль

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 19:00

Ранее киевская команда в товарищеских матчах разгромила Динамо Бухарест (4:1), резервный состав австрийского Вольфсбергера (8:0) и греческий Арис (4:0), а также завершила вничью спарринг со швейцарским Янг Бойз (3:3).

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