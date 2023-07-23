Манчестер Юнайтед определился с судьбой одного из своих игроков

Манчестер Юнайтед определился с судьбой одного из футболистов команды.

Как сообщает Алекс Никсон, Аарон Уан-Биссака впечатлил Эрика тен Хага на предсезонных сборах и останется в команде.

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"Красные дьяволы" готовятся активировать опцию продления контракта, который истекает через год, еще на один сезон.

Отметим, что в минувшем сезоне Уан-Биссака провел всего 19 матчей без результативных действий.

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