Манчестер Юнайтед определился с судьбой одного из своих игроков
Аарон Ван-Биссака останется в команде.
Манчестер Юнайтед определился с судьбой одного из футболистов команды.
Как сообщает Алекс Никсон, Аарон Уан-Биссака впечатлил Эрика тен Хага на предсезонных сборах и останется в команде.
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"Красные дьяволы" готовятся активировать опцию продления контракта, который истекает через год, еще на один сезон.
Отметим, что в минувшем сезоне Уан-Биссака провел всего 19 матчей без результативных действий.
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