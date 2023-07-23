Кривбасс повторно арендовал защитника европейского клуба

Криворожский Кривбасс в своих социальных сетях объявил о том, что Иван Дибанго останется в клубе еще на один сезон.

Украинский коллектив договорился с эстонской Левадией о еще одной годичной аренде камерунского защитника.

Примечательно, что в данном случае у Кривбасса будет право выкупа контракта игрока по окончанию следующего сезона.

Год назад 21-летний Дибанго был арендован у Левадии, после чего провел в УПЛ 23 матча, 19 из которых он начинал с первых минут.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми трансферами клубов Украинской Премьер-лиги этим летом.

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