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Кривбасс повторно арендовал защитника европейского клуба

Иван Дибанго продолжит выступать за команду Юрия Вернидуба.
Вчера, 21:28
Иван Дибанго / https://fckryvbas.com/
Иван Дибанго / https://fckryvbas.com/

Криворожский Кривбасс в своих социальных сетях объявил о том, что Иван Дибанго останется в клубе еще на один сезон.

Украинский коллектив договорился с эстонской Левадией о еще одной годичной аренде камерунского защитника.

Примечательно, что в данном случае у Кривбасса будет право выкупа контракта игрока по окончанию следующего сезона.

Год назад 21-летний Дибанго был арендован у Левадии, после чего провел в УПЛ 23 матча, 19 из которых он начинал с первых минут.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми трансферами клубов Украинской Премьер-лиги этим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс чемпионат Украины

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