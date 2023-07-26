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Металлург объявил о рекордном трансфере в истории клуба

Молодой форвард продолжит карьеру в составе команды Украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 16:19
Алексей Сидоров / ФК Металлург З
Алексей Сидоров / ФК Металлург З

Запорожский Металлург в своих социальных сетях объявил о том, что Алексей Сидоров перешел в харьковский Металлист 1925.

Клубы не сообщают стоимость трансфера, однако, согласно с Transfermarkt, переход 22-летнего форварда обошелся харьковскому коллективу в 100 тысяч евро.

По информации источника, данный трансфер стал рекордным не только для Металлурга, но и для всей Первой лиги Украины.

В прошлом сезоне Сидоров в составе запорожцев провел 24 матча, в которых отметился 11 голами и 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны Днепра-1, который провалил первый матч квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Первая лига Металлург Запорожье Металлист 1925

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