Команда Шевченко vs. команда Зинченко: онлайн-трансляция благотворительного матча Game4Ukraine
В субботу, 5 августа, в Лондоне на Стэмфорд Бридж состоится благотворительный матч Game4Ukraine, в котором сойдутся команды Андрея Шевченко и Александра Зинченко.
Цель данного поединка - собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, который был разрушен российскими оккупантами.
В этом матче сыграют действующие футболисты, легенды футбола, а также деятели искусств (певцы, актеры).
Стартовый свисток встречи запланирован на 20:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Game4Ukraine
В Украине благотворительный матч Game4Ukraine будут показывать бесплатно каналы единого телемарафона, телеканалы Спорт 1/Спорт 2, платформы MEGOGO и Setanta Sports, а также You-Tube-канал Sky Sports.
Читай также: Game4Ukraine: состав команд матча звезд Шевченко - Зинченко
Команда Шевченко будет выступать в синей форме, а ее главным тренером будет наставница женского состава Челси Эмма Хэйз. В роли ее ассистента выступит экс-тренер "пенсионеров" Роберто Ди Матео.
Команда Зинченко сыграет в желтой форме под руководством легендарного тренера Арсенала Арсена Венгера.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!