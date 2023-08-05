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Команда Шевченко vs. команда Зинченко: онлайн-трансляция благотворительного матча Game4Ukraine

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка, в котором сыграют звезды мирового футбола и шоу-бизнеса.
Сегодня, 13:46
Game4Ukraine / https://www.game4ukraine.com/index.html
Game4Ukraine / https://www.game4ukraine.com/index.html

В субботу, 5 августа, в Лондоне на Стэмфорд Бридж состоится благотворительный матч Game4Ukraine, в котором сойдутся команды Андрея Шевченко и Александра Зинченко.

Цель данного поединка - собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, который был разрушен российскими оккупантами.

В этом матче сыграют действующие футболисты, легенды футбола, а также деятели искусств (певцы, актеры).

Стартовый свисток встречи запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Game4Ukraine

В Украине благотворительный матч Game4Ukraine будут показывать бесплатно каналы единого телемарафона, телеканалы Спорт 1/Спорт 2, платформы MEGOGO и Setanta Sports, а также You-Tube-канал Sky Sports.

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Команда Шевченко будет выступать в синей форме, а ее главным тренером будет наставница женского состава Челси Эмма Хэйз. В роли ее ассистента выступит экс-тренер "пенсионеров" Роберто Ди Матео.

Команда Зинченко сыграет в желтой форме под руководством легендарного тренера Арсенала Арсена Венгера.

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