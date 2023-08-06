Заря - Кривбасс: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 06.08.2023
В воскресенье, 6 августа, Заря во втором туре украинской Премьер-лиги сыграет с Кривбассом.
В первом поединке чемпионата луганская команда потерпела поражение 1:2 от Руха, а криворожский клуб уступил 0:1 Александрии.
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Матч будет сыгран на стадионе Левый берег в Киевской области. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Заря - Кривбасс
Трансляция поединка чемпионата Украины между Зарей и Кривбассом будет доступна в этой новости 6 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканале УНИАН и YouTube-канале FootballHub.
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