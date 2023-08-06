Заря - Кривбасс: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 06.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между украинскими клубами.

В воскресенье, 6 августа, Заря во втором туре украинской Премьер-лиги сыграет с Кривбассом.

В первом поединке чемпионата луганская команда потерпела поражение 1:2 от Руха, а криворожский клуб уступил 0:1 Александрии.

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Матч будет сыгран на стадионе Левый берег в Киевской области. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Заря - Кривбасс

Трансляция поединка чемпионата Украины между Зарей и Кривбассом будет доступна в этой новости 6 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканале УНИАН и YouTube-канале FootballHub.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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