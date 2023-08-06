Колос - Черноморец: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 06.08.2023
В воскресенье, 6 августа, в рамках второго тура украинской Премьер-лиги Колос встретится с Черноморцем.
В первом матче чемпионата команда из Ковалевки сыграла вничью 0:0 с Оболонью, а одесский клуб одержал победу 2:0 над ЛНЗ.
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Матч будет сыгран на стадионе Колос в Ковалевке. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Колос - Черноморец
Трансляция поединка чемпионата Украины между Колосом и Черноморцем будет доступна в этой новости 6 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.
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