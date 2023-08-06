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Рух - Ворскла: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 06.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между украинскими клубами.
Сегодня, 11:20
Рух - Ворскла: онлайн-трансляция матча / Рух Львов
Рух - Ворскла: онлайн-трансляция матча / Рух Львов

В воскресенье, 6 августа, Рух встретится с Ворсклой в рамках второго тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата львовский клуб одержал победу 2:1 над Зарей. Полтавчане этой игрой стартуют в нынешнем розыгрыше УПЛ, поскольку матч первого тура с Днепром-1 был перенесен из-за участия команд в квалификации еврокубков.

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Матч будет сыгран на Арене Львов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Рух - Ворскла

Трансляция поединка чемпионата Украины между Рухом и Ворсклой будет доступна в этой новости 6 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на региональных телеканалах Cуспільного и Спорт 1.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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