Рух - Ворскла: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 06.08.2023
В воскресенье, 6 августа, Рух встретится с Ворсклой в рамках второго тура украинской Премьер-лиги.
В предыдущем поединке чемпионата львовский клуб одержал победу 2:1 над Зарей. Полтавчане этой игрой стартуют в нынешнем розыгрыше УПЛ, поскольку матч первого тура с Днепром-1 был перенесен из-за участия команд в квалификации еврокубков.
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Матч будет сыгран на Арене Львов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Рух - Ворскла
Трансляция поединка чемпионата Украины между Рухом и Ворсклой будет доступна в этой новости 6 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на региональных телеканалах Cуспільного и Спорт 1.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.
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