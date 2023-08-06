Рух - Ворскла 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

В воскресенье, 6 августа, в рамках второго тура УПЛ Рух принимал Ворсклу.

Полтавчане удивили хозяев быстрым голом, однако на большее команда оказалась не способна. Рух отквитал один мяч еще до конца первого тайма.

А во втором знатно прошелся по сопернику, оформил не только камбэк, но и разгром.

Вашему вниманию видео всех голов матча Рух - Ворскла во втором туре УПЛ:

Рух - Ворскла 4:1

Голы: Климчук (36, пенальти, 58), Квасница (70), Павлюк (81, автогол) – Скляр (10)

Удары: 13 - 9

Удары в створ: 5 - 6

Фолы: 12 - 12

Атаки: 33 - 34

Рух: Ледвий, Сыч (Лях, 77), Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон (Слюсарь, 77), Притула (Таллес, 71), Сапуга, Теслюк (Квасница, 58), Рунич (Соломон, 58), Климчук

Ворскла: Исенко, Сантана (Изотов, 87), Скляр, Павлюк, Крупский (Хрипчук, 69), Бацула (Тузенко, 87), Нестеренко, Челядин (Кулаковский, 69), Кане, Юрченко (Тиагуиньо, 74), Степанюк