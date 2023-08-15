Российские оккупанты ракетным ударом обстреляли спорткомплекс Метеор в Днепре

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате российского обстрела пострадал спортивный комплекс Метеор в Днепре.

Функционер сообщил, что агрессор уничтожает все, что создавали украинцы.

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"Важный спортивный объект для Днепра. Здесь принимали всеукраинские соревнования. Дети занимались. Сегодня, кроме предприятия, российские ракеты изуродовали и его. Там вылетели окна, разбитый фасад и внутренняя стена.

Снова страдает гражданская инфраструктура. Болотные уничтожают все, что так усердно создавали украинцы", - написал Лысак.

Ранее сообщалось, что Фонсека призвал португальские клубы не вести бизнес с россиянами.

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