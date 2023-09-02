Шахтер подписал воспитанника Динамо

Шахтер официально объявил о подписании голкипера Артура Рудько.

Стороны заключили соглашение на один сезон. "Горняки" подписали 31-летнего вратаря на правах свободного агента.

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Рудько - воспитанник киевского Динамо. В составе столичного клуба провел 26 матчей, а затем выступал за Пафос (Кипр), Металлист (Украина) и Лех (Польша). В составе польского клуба провел шесть игр.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 арендовал защитника Шахтера.