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Шахтер подписал воспитанника Динамо

Донецкий клуб укомплектовал вратарскую линию.
Сегодня, 14:05
Артур Рудько / ФК Шахтер Донецк
Артур Рудько / ФК Шахтер Донецк

Шахтер официально объявил о подписании голкипера Артура Рудько.

Стороны заключили соглашение на один сезон. "Горняки" подписали 31-летнего вратаря на правах свободного агента.

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Рудько - воспитанник киевского Динамо. В составе столичного клуба провел 26 матчей, а затем выступал за Пафос (Кипр), Металлист (Украина) и Лех (Польша). В составе польского клуба провел шесть игр.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 арендовал защитника Шахтера.

Источник: ФК Шахтер Донецк

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