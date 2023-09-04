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"Кучера и Красникова никто не приглашал": почетный президент СК Днепр-1 сделал скандальное заявление

Юрий Береза оценил результаты команды.
Сегодня, 13:54
Александр Кучер / СК Днепр-1
Александр Кучер / СК Днепр-1

Почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза высказался о работе Александра Кучера и Евгения Красникова.

По словам функционера, данный дуэт развалил спортивную команду, а виновником их назначения является Андрей Русол.

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“К сожалению, Андрей Анатольевич Русол ошибся в выборе тренерского штаба. Будем разбираться, почему так получилось. Я абсолютно доверяю Русолу, но выбор Кучера и Красникова был связан только с тем, что они привели с собой футболистов Металлиста, а СК Днепр- 1 тогда очень не хватало игроков.

Кучера и Красникова никто не приглашал, они пришли сами, пообещав привести с собой игроков. Была полная безысходность перед неполной безысходностью. Вроде бы они и спасли тогда СК Днепр-1, но нам пришлось играть по их правилам.

Это была хитрая сделка, но я с самого начала не верил в Кучера и Красникова. В то время я со своим сыном Максимом ушел на фронт, и мы фактически отстранились от принятия решений в СК Днепр-1. У Русола был абсолютный карт-бланш от меня и Максима", – заявил Береза в интервью Украинскому футболу.

Напомним, в прошлом сезоне Днепр-1 стал вице-чемпионом Украины, но уже на старте текущего чемпионата команда вылетала из еврокубков, а Кучер и Красников были уволены.

Ранее сообщалось, что Коломойскому выбрали меру пресечения.


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