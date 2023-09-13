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Степаненко высказался о своем будущем в Шахтере

Полузащитник готов уехать за пределы Украины.
Сегодня, 11:20
Тарас Степаненко / Getty Images
Тарас Степаненко / Getty Images

Футболист донецкого Шахтера Тарас Степаненко поделился мыслями о своем будущем.

По словам 34-летнего игрока, он готов поиграть за пределами Украины, однако также готов и остаться в донецком клубе.

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"Будем держать оборону для того, чтобы держать уровень чемпионата, потому что из-за войны в нашем государстве уровень футбола не такой, как хотелось, но мы должны максимально держать уровень, помогать молодежи расцвести.

И чтобы после того, как наша страна победит в войне, мы могли сказать, что сделали все для украинского футбола, потому что это наше дело.

А что касается своего будущего, я не знаю. У меня еще год контракта с «Шахтером», дай бог если будет здоровье... В принципе чувствую я себя хорошо, интерес до сих пор есть, увидим. Жизнь покажет, это такая штука, сегодня ты здесь, завтра - там, но главное держать марку, держаться на волне", - рассказал игрок в интервью ВЗБІРНА.

Ранее сообщалось, что Судаков привлек внимание итальянского гранда.

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