Шевченко отреагировал на поражение Украины в игре с Италией

Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение в матче с Италией (1:2) в отборе Евро-2024.

Специалист опубликовал пост в Instagram, в котором высказался по поводу финального счета.

Читай также: Кардинально изменился. Милевский показал, как поддерживал Украину в матче с Италией

"Спасибо, Сан-Сиро. Спасибо за теплый прием – это всегда уникальные эмоции. Так много воспоминаний.

Для нас нелегкая игра, но двигаемся вперед с отличающими нас гордостью и характером. Болеем за наших!", - написал Шевченко.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Италия - Украина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!