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Шевченко отреагировал на поражение Украины в игре с Италией

Украинец отметил атмосферу итальянского стадиона Сан-Сиро.
Сегодня, 08:44
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение в матче с Италией (1:2) в отборе Евро-2024.

Специалист опубликовал пост в Instagram, в котором высказался по поводу финального счета.

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"Спасибо, Сан-Сиро. Спасибо за теплый прием – это всегда уникальные эмоции. Так много воспоминаний.

Для нас нелегкая игра, но двигаемся вперед с отличающими нас гордостью и характером. Болеем за наших!", - написал Шевченко.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Италия - Украина.

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Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча
Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча

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