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Шахтер - Оболонь 1:0: обзор матча и результат игры 16.09.2023

Донецкий клуб дожал новичка чемпионата.
Сегодня, 18:55
Шахтер - Оболонь / shakhtar.com
Шахтер - Оболонь / shakhtar.com

В субботу, 16 сентября, в рамках седьмого тура УПЛ Шахтер встречался с Оболонью. Матч завершился победой номинальных хозяев со счетом 1:0.

С середины первого тайма гости играли в меньшинстве. Подвел свою команду вингер Артем Вовкун, поставив команду в край неудобное положение.

Донецкий клуб долгое время не мог забить гол, однако на 77-й минуте Егор Назарина точным ударом вывел свою команду вперед, а как оказалось позднее, еще и принес победу.

После семи туров Шахтер идет на первой строчке с 17-ю баллами, а Оболонь занимает 11-е место, набрав пять очков.

Статистика матча УПЛ Шахтер - Оболонь

Шахтер - Оболонь 1:0

Гол: Назарина, 77

Владение мячом: 56% - 44%       
Удары: 16 - 7     
Удары в створ: 10 - 3       
Фолы: 12 - 2

Шахтер: Рудько, Лемкин, Степаненко (Назарина, 68), Крыськив (Эгиналду, 74), Судаков, Зубков (Вьюник, 68), Сикан (Келси, 58), Азаров, Конопля, Ракицкий, Кащук (Невертон, 58).

Оболонь: Рыбка, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Вовкун, Мединский, Черненко (Карась, 72), Дубко, Косовский (Осман, 85), Суханов (Груша, 46), Тарануха (Краснопир, 46).

Предупреждения: Степаненко (63), Лемкин (68) – Вовкун (25), Тарануха (32)

Удаление: Вовкун

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Оболонь

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