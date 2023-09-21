"Не строителем": Селезнев рассказал, кем работает в Днепре-1

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев подтвердил, что работает в Днепре-1.

Селезнев рассказал, какие у него обязанности в спортивном клубе.

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"Кем я работаю в Днепре-1? Ну, не строителем же.

У меня широкая сфера деятельности в команде, начиная от скаутинга, заканчивая другими моментами. У меня со всеми в клубе очень хорошие отношения", - приводит слова Селезнева Sport-Express.

Напомним, Днепр-1 объявил о назначении Максимова на должность главного тренера.

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