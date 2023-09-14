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Днепр-1 объявил о назначении Максимова на должность главного тренера

Известный украинский специалист возвращается к работе в команде УПЛ.
Сегодня, 16:54
Юрий Максимов / СК Днепр-1
Юрий Максимов / СК Днепр-1

Днепр-1 на своем официальном сайте объявил о назначении Юрия Максимова новым главным тренером команды.

Максимов подписал с днепровским коллективом двухлетний контракт.

В этой должности он сменил Александра Кучера, который был уволен на старте нынешнего сезона после ряда неудачных результатов.

Стоит отметить, что Максимов покинул второлиговый Звягель, который он возглавил несколькими месяцами ранее.

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Напомним, что Юрий Максимов возглавлял такие команды, как Оболонь, Кривбасс, Металлург (Донецк) и Ворскла. Вместе с полтавским клубом он стал финалистом кубка Украины сезона-2019/20.

После работы в Полтаве он некоторое время исполнял роль спортивного директора житомирского Полесья.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Юрий Максимов Днепр-1 СК Днепр-1

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